Kirchenkreis Merseburg gibt Weihnachtskalender heraus

Merseburg/MZ - Das Team des Evangelischen Kirchenkreises Merseburg hat sich für die Weihnachtszeit etwas Besonderes einfallen lassen und einen immerwährenden Weihnachtskalender herausgegeben. Er ist das ideale Geschenk für alle, die für Familie, Freunde oder Bekannte noch auf den letzten Drücker etwas Besonderes suchen.

Denn für evangelische Christen beginnt die Weihnachtszeit am 25. Dezember und endet nach genau 40 Tagen am 2. Februar. Genau für diese Zeit ist der Weihnachtskalender auch ausgelegt, kann also sofort an einem besonderen Platz aufgestellt werden.

Die Idee stammt von Superintendentin Christiane Kellner. Sie besitzt schon viele Jahre lang einen immerwährenden Adventskalender und wollte ihm gerne einen Weihnachtskalender folgen lassen, den man ebenfalls jedes Jahr wiederverwenden kann. Deshalb sprach sie Claudia Janich und Manja Karl an, da sie von beiden wusste, dass sie sich in ihrer Freizeit künstlerisch betätigen.

Die Kirchenbaureferentin Claudia Janich gestaltet zum Beispiel Streichholzschachteln mit ihren Motiven. Manja Karl, die für die Internetseite und Öffentlichkeitsarbeit beim Kirchenkreis zuständig ist, hat zu ihrem Hobby sogar eine eigene Internetseite, die man unter www.manjabilder.de findet.

Beide Frauen waren sofort bereit, mitzumachen. Manja Karl übernahm Bilder und Gestaltung, Claudia Janich steuerte Krippen- und Engelbilder bei und übernahm das Schreiben der kleinen täglichen Botschaften, wobei es sich jeweils um Psalme handelt. Christiane Kellner wiederum verfasste eine Einleitung.

In ihr meldet sich sozusagen der Kalender persönlich zu Wort. Er erklärt den weihnachtlichen Festkreis und wo die Zahl 40 in der Bibel immer wieder auftaucht. Er lädt seine Nutzer ein, in dieser Zeit das Fest nachklingen zu lassen. Nicht zuletzt gibt es für die Kalenderbesitzer noch eine kleine Zugabe. Mehrere Bilder im Postkartenformat können ausgeschnitten und zum Beispiel verschenkt oder verschickt werden.

Von der Auflage von insgesamt 1.500 Stück sind 500 bereits verkauft worden, freut sich die Superintendentin über die große Resonanz. „Der Gedanke des immerwährenden Weihnachtskalenders kommt gut an“, weiß sie jetzt. So mancher habe gleich mehrere Exemplare erstanden, berichtet sie.

Einen Teil der Auflage hat die Superintendentin auch schon für ganz besondere Menschen als Geschenk reserviert, nämlich für jene, die sich ehrenamtlich für den Kirchenkreis engagieren.

Auf der Internetseite des Kirchenkreises kann man sich ebenfalls ab sofort über das Projekt informieren. Und nicht nur das. Ab dem 25. Dezember wird auch dort das Kalenderblatt des Tages veröffentlicht, verrät die Superintendentin. Der Weihnachtskalender ist ein Tischkalender im Format A5. Bestellen kann man ihn im Büro des Kirchenkreises entweder mit einer Mail an: kirchenkreis.merseburg@ekmd.de oder unter der Telefonnummer: 03461/3 32 20.

Alle Interessenten bittet Christiane Kellner nur um etwas Geduld, da das Kirchenbüro über das Fest nicht besetzt ist und sie momentan alles allein abarbeitet. Der Kalender mit dem Titel „Eine gesegnete Weihnachtszeit“ kostet übrigens pro Exemplar fünf Euro.

Wer sich über die Gottesdienste an Heiligabend im Kirchenkreis informieren möchte, kann das im Internet unter www.kk-mer.de tun.