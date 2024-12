Kinderrevue in Leuna: Prinzessin sorgt für Sternendurcheinander

Merseburg/Leuna/MZ. - Es ist bereits die achte Geschichte um die kleine Prinzessin Eigensinn, die sich Heike Herrmann von der Tanzgruppe Merseburg-Meuschau ausgedacht hat. In diesem Jahr heißt sie „Die kleine Prinzessin Eigensinn und die verlorenen Sterne“ und wird in den nächsten Tagen wieder dreimal im cCe Leuna aufgeführt. Und – wen wundert's – wie bei allen anderen Aufführungen in den Vorjahren waren die beiden Termine für Schulklassen schon im Sommer ausverkauft.