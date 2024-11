Der Blaulichtgottesdienst in der Autobahnkirche Rothenschirmbach widmet sich Kräften, die bei Unfällen zur Seite stehen. Wie so eine Andacht abläuft und was sie bei den Besuchern auslöst.

Rothenschirmbach/MZ. - Es ist 18.40 Uhr. Die Autobahnkirche St. Pankratius in Rothenschirmbach ist bereits gut gefüllt, Stimmengewirr erfüllt den Raum. Jüngere und ältere Menschen in verschiedenen Uniformen, aber auch in Alltagskleidung, begrüßen und unterhalten sich, umarmen einander und verteilen sich auf den Kirchbänken. Sie sind alle zum Blaulichtgottesdienst in die Autobahnkirche gekommen.