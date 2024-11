Der Stadtrat von Bad Dürrenberg lehnt eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer ab. Die Kommune nimmt so weniger ein. Dabei klafft im Haushalt ohnehin ein großes Loch. Es drohen Haushaltssperren. Investieren will die Solestadt dennoch.

Bad Dürrenberg/MZ. - Die Stadt Bad Dürrenberg will auf die seit Jahren laufende Diskussion um die Arbeitsbedingungen der Bauhofmitarbeiter nun Taten folgen lassen. 1,7 Millionen Euro will die Kommune in den kommenden beiden Jahren in den Bauhof investieren. Das hat der Stadtrat am Donnerstag mit dem Haushalt für 2025 beschlossen. Unklar ist allerdings noch immer, ob der bisherige Standort in der Oebleser Straße saniert wird, ein Neubau im Gewerbegebiet Kauern entsteht oder eine ganz andere Lösung gefunden wird. Um das zu klären, hat die Stadt eine Analyse in Auftrag gegeben. Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) rechnet im ersten Quartal 2025 mit einem Ergebnis: „Dann können wir planen.“

Insgesamt knapp fünf Millionen Euro an Investitionen will Bad Dürrenberg 2025 tätigen. Weitere große Posten sind etwa 800.000 Euro für den Brandschutz – dazu zählen Baumaßnahmen an den Gerätehäusern Bad Dürrenberg und Tollwitz sowie ein Einsatzleitwagen –, 400.000 Euro für kleinere Maßnahmen in Schulen und Kitas sowie Teichsanierungen. Außerdem will die Solestadt die Straße Am Wasserturm grundhaft sanieren. „Hier starten die Planungen, wir gucken, wie schnell wir ins Bauen kommen“, erklärte Schulze.

Haushaltssperren drohen

Auf ihn und seine Verwaltung kommen trotz des nun beschlossenen Etats unsichere Monate zu. Denn ob die Kommunalaufsicht den Haushalt auch genehmigt, steht auf einem anderen Blatt. Für 2024 geschah das nur unter dem Vorbehalt von Haushaltssperren. Mit denen rechnet der Bürgermeister auch 2025, denn der Ergebnishaushalt weist ein Minus von 2,4 Millionen Euro auf.

Das wird nach den Beschlüssen vom Donnerstagabend sogar noch größer ausfallen. Die Räte konnten sich nicht auf neue Hebesätze für die Grundsteuer einigen. Der Verwaltungsvorschlag fiel durch. Er sah Anhebungen des Satzes vor, sodass die Kommune unter dem Strich bei der Grundsteuer B die bisherigen 950.000 Euro Einnahmen erzielt hätte. Aufgrund einer Unwucht im Bundesgesetz hätte das aber bedeutet, dass Inhaber von Gewerbe- und Mehrfamilienhäusern deutlich weniger, private Hausbesitzer jedoch mehr zahlen müssten. Die Linke, in Person von Steffen Eigenwillig, beantragte daher, von der kürzlich vom Land geschaffenen Möglichkeit Gebrauch zu machen und unterschiedliche Sätze für Gewerbe und Wohnen zu verlangen. „Das ist aufwendiger, aber auch viel gerechter.“

Geld fehlt in der Kasse

Schulze verwies hier aber auf Rechtsunsicherheiten und Verwaltungsaufwand. Der Rat lehnte den Vorstoß der Linken ebenso ab wie einen aus Reihen der CDU, die Hebesätze einheitlich auf 399 anzuheben. Letztlich stimmte die Mehrheit für den Vorschlag von AfD-Fraktionschef Michael Hell, alles beim Alten zu belassen.

Das bedeutet für die Stadt aber, dass ihr 2025 deutlich mehr als 100.000 Euro zusätzlich fehlen werden. Dabei, so begründete Schulze unter anderem das große Haushaltsloch, sei Bad Dürrenberg traditionell einnahmenschwach, weil man eher Wohn- denn Gewerbestadt sei. Hinzu kämen die hohen Ausgaben von knapp 1,6 Millionen für Unterhaltung und Pflege von Kurpark und Gradierwerk sowie wachsende Kosten für die Kinderbetreuung. Der städtische Zuschuss für die Kitas habe 2023 noch bei 1,1 Millionen Euro gelegen. „Im nächsten Jahr liegen wir doppelt so hoch.“

Kein Geld für das Frauenhaus

Kritik am Haushalt und letztlich auch Gegenstimmen kamen vor allem aus den Fraktionen Linke/Grüne und Pro Bad Dürrenberg. Deren Fraktionschef Karsten Gauck nannte den Etat eine „Blackbox“. Man beschließe jetzt einen Haushalt, an den der Bürgermeister später Sperrvermerke setze. Daran störte sich auch der Linken-Fraktionschef Eigenwillig. Durch den Haushalt steige die Verschuldung exorbitant. Er sei ein „Wolkenkuckucksheim“.

Der Rat hatte zuvor den Antrag von Linken/Grünen mit deutlicher Mehrheit abgelehnt, einen Teil der Investition, wie die Verwahrung, also die dauerhafte Sicherung, des Borlachschachtes, zu schieben. Mit Stimmen von CDU und AfD lehnte der Rat zudem die von Eigenwilligs Fraktion beantragte, eher symbolische Unterstützung des Frauenschutzhauses in Merseburg mit 1.000 Euro ab.