Merseburg/MZ/und. - Plötzlich hatte sie kein Geld mehr zum Bezahlen. Eine Frau war am Freitagnachmittag im Kaufland-Center in der Querfurter Straße in Merseburg zum Einkaufen unterwegs, als ihr die Handtasche gestohlen wurde. In der Tasche befand sich nicht nur Bargeld, sondern auch ihre Geldkarte und persönliche Dokumente, wie sie der Polizei gegen 17.30 Uhr meldete. Die Bestohlene hatte die Handtasche nach eigener Aussage im Einkaufswagen abgelegt und offenbar aus den Augen gelassen, was dem Dieb eine gute Gelegenheit zum Zugreifen bot.