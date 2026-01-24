Friedrich Merz hält 14,5 Fehltage im Jahr für „fragwürdig“. Im Saalekreis liegt der Krankenstand besonders hoch – doch Ärzte, AOK und große Arbeitgeber stellen sich geschlossen gegen die Unterstellung des Krankenscheinmissbrauchs.

Mehr Krankenscheine, mehr Misstrauen in Berlin? Im Saalekreis widersprechen Mediziner und Arbeitgeber dem Kanzler.

Merseburg/MZ. - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist unzufrieden mit seinem Volk. Es, zumindest der berufstätige Teil, ist ihm zu oft krank: „14,5 Tage, das sind fast drei Wochen, in denen die Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Ist das wirklich richtig? Ist das wirklich notwendig?“, fragte der Kanzler vergangene Woche und machte insbesondere die telefonische Krankschreibung für den von ihm empfundenen Missstand verantwortlich.