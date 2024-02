Ausschuss diskutiert über Jugendarbeit in Schkopau. Was die Jugendbetreuer vorhaben und welche Anregungen es gibt.

Schkopau/MZ. - Die Gemeinde Schkopau betreibt drei Jugendclubs – einen in Schkopau, einen in Lochau und einen in Raßnitz. Zukünftig soll die Zusammenarbeit der Einrichtungen verstärkt werden. „Die Jugendbetreuer haben sich vorgenommen, mehr gemeinsame Projekte anzubieten“, sagte Helen Lemke, stellvertretende Hauptamtsleiterin, die im jüngsten Sozialausschuss einen Überblick über die Jugendclubs der Gemeinde gab. Für dieses Jahr stehe zum Beispiel ein gemeinsames Volleyballturnier an. Auch eine gemeinsame Schnitzeljagd sowie Radtouren durchs Gemeindegebiet seien angedacht.