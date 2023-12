Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Grossgräfendorf/MZ. - Es ist eine Szene, die man von Bundesligaschiedsrichtern wie Deniz Aytekin nie sieht. Doch Michael Böldicke muss an diesem Sonntag gleich zweimal die Partie des Bambini-Turniers in der Schafstädter Sporthalle unterbrechen, weil Fußballer ihre Schuhe verloren haben. Geduldig kniet der 41-Jährige nieder, um die Schleife zu binden. Dann geht’s weiter. Böldicke ist einer, der sich kümmert – um den Fußballnachwuchs im Speziellen, um den Kinder- und Jugendsport im Allgemeinen. Für seine ehrenamtliche Arbeit beim SV Großgräfendorf hat ihn kürzlich der Landtag geehrt. „Als Vorstandsmitglied, Chronist, Mitgliederverwalter, Nachwuchstrainer, Organisator von Wettkämpfen und Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeiter, Schriftführer und Jugendleiter der Abteilung Fußball besticht er mit außergewöhnlichem Engagement, Effizienz und absoluter Zuverlässigkeit“, heißt es in der Begründung.