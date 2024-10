Jubiläums-Theaterball in Bad Lauchstädt: Tanzvergnügen für den guten Zweck

Der Freundeskreis des Goethe-Theaters veranstaltet seinen 20. Theaterball, bei dem 100-120 Gäste erwartet werden und Spenden für neue Herrenhuter Sterne in den Kurpark-Kolonnaden gesammelt werden sollen.

Bad Lauchstädt/MZ. - Die Zahl 20 habe sie bei den Vorbereitungen erst erschrocken, dann aber stolz gemacht, berichtet Angelika Klinz, Vorsitzende des Freundeskreises des Goethe-Theaters. Der Förderverein organisiert am Samstag (ab 19 Uhr) zum bereits 20. Mal den Bad Lauchstädter Theaterball. „Wenn ich sehe, wie viele Bälle in der Umgebung gestorben sind, da sind wir fast die Ausnahme.“ In Bad Lauchstädt, erklärt Klinz, gebe es jährlich sogar drei Bälle. Den Winter- und den Sommernachtsball organisierten die Historischen Kuranlagen selbst, den Theaterball eben der Förderverein.