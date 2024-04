Josefine Lothholz ist die neue Gemeindepädagogin in Querfurt.

Nach Stationen in Münster und Esslingen lebt die Querfurterin Josefine Lothholz wieder in ihrer Heimat und ist nun die neue Gemeindepädagogin im Kirchspiel. Worauf es der 31-Jährigen bei ihrer Arbeit ankommt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt/MZ - - „Es tut gut, wie offen und neugierig Sie sind“, sagte Superintendentin Christiane Kellner zu Josefine Lothholz und meinte, dass die 31-Jährige in den drei Monaten, in denen sie nun im Evangelischen Kirchenkreis tätig ist, schon gut Fuß gefasst habe. Kellner hatte vergangenen Sonntag bei der Andacht anlässlich des Familiennachmittags vom Kirchspiel Querfurt die besondere Aufgabe, Josefine Lothholz in ihre Stellen als Gemeindepädagogin in Querfurt offiziell einzuführen.