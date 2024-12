Wie die Finanzabteilung der Verbandsgemeinde Weida-Land bei den Jahresabschlüssen aufholen will und was der Stau für die nächsten Haushalte der Mitgliedsgemeinden bedeutet.

Weida-Land/MZ - - Es liegt viel Arbeit vor den Mitarbeitern der Kämmerei der Verbandsgemeinde (VG) Weida-Land. Das betrifft vor allem die Jahresabschlüsse. „Wir sind in der VG und den Mitgliedsgemeinden leider auf dem Stand, dass Kommunen noch in den 2021er Abschlüssen stecken“, sagte Kämmerin Ulrike Köhler auf einer Sitzung einer Mitgliedsgemeinde. Diese Abschlüsse sowie die folgenden für 2022 und 2023 müssen noch erstellt werden. „Wir schieben einen ganz schönen Berg vor uns her, den wir aufholen müssen.“