Merseburg/MZ. - Mit gezielten und wohl dosierten Schlägen treibt Mandy Lengyel den Nagel in den Holzbalken. Ganz rechts am Ende des Balkens, wo die Antwort auf die Frage „Wie vielfältig soll die Gesellschaft sein?“ „Sehr vielfältig“ lautet. Mandys Mann ist gebürtiger Ungar und auch sonst reichen familiäre Beziehungen bis auf den afrikanischen Kontinent.

„Ich bin gern hier, ich fühle mich auf solchen Festen einfach wohl“, sagt die Mutter zweier Söhne auf dem Eröffnungsfest der interkulturellen Woche auf dem Entenplan am Samstag am Stand der Partnerschaft für Demokratie Merseburg der MZ.

Etwa 100 Nägel zieren am Ende den Balken - eingeschlagen im Bereich der Mitte bis ganz nach rechts, in der anderen Hälfte wurde keiner eingeschlagen. „So viel Kraft habe ich gar nicht wie ich Wut habe angesichts der derzeitigen politischen Entwicklung“, sagt Sozialpädagogin Victoria Constanze Schmidt beim Einschlagen ihres Nagels. Seit einem einschneidenden Erlebnis mit dem neonazistischen Milieu engagiert sie sich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Gerade ist sie dabei, eine Beratungsstelle für Frauen mit Migrationshintergrund aufzubauen.

Interkulturelle Woche im Saalekreis: Von Seifenkistenrennen bis Kochkunst und Kultur

Die Interkulturelle Woche im Saalekreis, die bis zum 28. September veranstaltet wird, umfasst insgesamt 23 Veranstaltungen. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto „Neue Räume“. Es ginge, so die Veranstalter rund um das Team des Mehrgenerationenhauses Merseburg, dabei um neue Begegnungen und Austauschmöglichkeiten, um gemeinsames Lachen und Nachdenken, darum, sich auseinanderzusetzen und zusammenzufinden.

Zum Beispiel beim am Sonntag vom Bündnis Merseburg für Vielfalt veranstalteten Seifenkistenrennen in der Bahnhofstraße. Zum Weltflüchtlingstag findet am 27. September eine Andacht im Gemeindesaal in Leuna statt. Am selben Tag veranstaltet das IVIZ ein Kinderfest und in Schnellroda organisiert das Bündnis Merseburg für Vielfalt und Zivilcourage am 28. September auf dem Sportplatz. „Shake it up – das Dorffest für Demokratie“. Sportlich geht es beim Fußballturnier an der Hochschule ebenfalls am 28. September zu.

Weitere Angebote befassen sich mit Fotografie, Kochkultur und ukrainischer Kunst und Kultur. Bereits seit dem 9. September können Interessierte im Mehrgenerationenhaus in Merseburg (MGH) die Ausstellung „Muslimisch in Ostdeutschland“ erleben. Im MGH werden auch Workshops zu den Themen Glaubensfreiheit und Vielfalt der Kulturen angeboten.