Müll, Kitas und Integration: Bei einem Treffen in Merseburg-Süd werden konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Zusammenlebens diskutiert. Schwerpunkt: Sauberkeit und soziale Arbeit.

Integration in Merseburg: „Die Kinder sind der Schlüssel“

Zusammenleben in Merseburg-Süd

Überfüllte Müllplätze sind eines der aktuellen Probleme in Merseburg-Süd.

Merseburg/MZ. - Müll, Kitas, Feste und ein Bauwagen – das waren die Hauptthemen bei einem Arbeitstreffen zum Thema Integration in Merseburg-Süd. Dieses Viertel teilen sich die alteingesessenen Bewohner mit einer seit Jahren zunehmenden Zahl an Zugewanderten, was teils zu Reibungen führt.