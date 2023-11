Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - „Merseburg kann keine weiteren Geflüchteten mehr aufnehmen“, hatte Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr am Mittwoch erklärt. Die Aussage des CDU-Politikers galt nicht der Außenstelle der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung, die das Land an diesem Tag befristet bis März 2024 mit 250 Plätzen in Nebengebäuden des Sky-Hotels eröffnete, sondern der Situation in Merseburg-Süd. Seine Sorge: Die Konzentration von Zugewanderten sei in dem Viertel so hoch, dass eine Integration gefährdet sei. Auf der Suche nach Lösungen traf Müller-Bahr am Donnerstag Landrat Hartmut Handschak (parteilos).