Vor 75 Jahren erfand eine Berliner Imbissbuden-Besitzerin die Currywurst, bis heute ein beliebter Fast-Food-Klassiker. Wir wollen von unseren Lesern wissen, an welcher Imissbude im Saalekreis am besten schmeckt.

In welcher Imbissbude im Saalekreis schmeckt die Currywurst am besten?

Aufruf an die Leser:

Saalekreis/MZ. - In ihrem Imbiss in Berlin-Charlottenburg mischte Herta Heuwer am 4. September 1949 eine pikante Soße aus Tomatenmark und Gewürzen, darunter Curry. Sie verkaufte sie mit einer gebratenen Brühwurst – die Currywurst war erfunden.

Das Rezept ließ sie zehn Jahre später patentieren. Heute gilt die Currywurst nicht nur als das Berliner, sondern auch deutsche Fast-Food-Gericht schlechthin, gerne auch vegan oder vegetarisch.

Weil die Currywurst jetzt 75 wird, wollen wir von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen: An welcher Imbissbude in Merseburg, Bad Lauchstädt, Braunsbedra, Schkopau, Leuna oder den dazugehörigen Dörfern schmeckt Ihnen die Currywurst am besten?

Machen Sie ein Selfie von sich, während Sie dort eine Currywurst essen! Schicken Sie uns das per Mail samt ein paar Zeilen zur Imbissbude und warum es dort so gut schmeckt. Aus den Einsendungen wollen wir einen Beitrag in der Zeitung gestalten. Betreff „Currywurst 75“. Adresse: [email protected]