Tipp für alle Fußballfans im Saalekreis In Spergau ist wieder Anstoß für den Mitternachtspokal

Die Traditionsveranstaltung um den Hallenfußball-Mitternachtspokal musste wegen der Pandemie-Einschränkungen in den letzten beiden Jahren ausfallen. Nun kommt das Turnier am Dienstag, dem 27. Dezember, ab 18 Uhr in der Jahrhunderthalle Spergau zur erneuten Austragung.