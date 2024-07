Der Fanfarenzug aus der Quernestadt ist erstmals Gastgeber für ein großes Zeltlager. Zehn Fanfarenzüge nehmen teil. Am Samstag spielen sie zusammen ein Konzert in der Innenstadt.

Querfurt/MZ - - Der Fanfarenzug Querfurt ist in diesem Jahr zum ersten Mal Gastgeber für das Zeltlager der Fanfarenzüge. Und es wird das bisher größte, sagt der Vereinsvorsitzende aus der Quernestadt, Jens Strempel. Er hat bisher an drei von neun dieser Treffen teilgenommen und freut sich mit seinen Vereinsmitgliedern auf die Begegnungen und das gemeinsame Musizieren. Von Donnerstag, 25. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, findet das Camp in Querfurt statt. Am Samstag um 14.30 Uhr steht ein großes Konzert mit allen teilnehmenden Fanfarenzügen in der Innenstadt auf dem Programm.