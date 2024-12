Der Kreissportbund Saalekreis organisiert die 27. Auflage vom Neujahrslauf, der am 1. Januar 2025 in Merseburg stattfindet.

Merseburg/MZ - - 600 T-Shirts in leuchtendem Pink hat der Kreissportbund (KSB) Saalekreis bestellt, mit denen die Starter am 1. Januar 2025 beim 27. Neujahrslauf in Merseburg an den Start gehen können. Zur Vorstellung der begehrten Shirts traf sich KSB-Präsidentin Angela Heimbach vergangenen Freitag in der Filiale Gotthardstraße der Saalesparkasse mit Förderern des sportlichen Jahresauftaktes. Zu diesem traditionellen Fototermin zogen sich Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) sowie Mike Großmann, Chef der Gebäudewirtschaft Merseburg, Kathrin Schaper-Thoma, Chefin von Merco, und Hilal Orhan-Hanslik, Leiterin Kommunikation und Marketing bei den Stadtwerken Merseburg, jeweils ein Shirt über. Jürgen Fox, Vorstandsvorsitzender der Saalesparkasse, sowie Sven Weber, Chef der Gaststätte Bootshaus, und Angela Heimbach präsentierten die Plakate.