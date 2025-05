Um der steigenden Nachfrage nach vielseitigem Service rund ums Fahrzeug gerecht zu werden, sind David Milde und Florian Mader mit ihren Firmen in das ehemalige Autohaus Kloss in Querfurt eingezogen.

In ehemaligem Autohaus in Querfurt sind jetzt zwei Firmen unter einem Dach

Querfurt/MZ. - Statt bei der Reparatur von Autos in der Werkstatt ist Kfz-Meister David Milde derzeit häufiger im Gespräch mit Kunden im Empfangsbereich seines Betriebs anzutreffen. „Ich bin noch jeden Tag dabei, neue Kunden aufzunehmen“, so der 35-Jährige, der mit seinem Kfz-Meisterbetrieb seit diesem Jahr im ehemaligen Autohaus Kloss Am Stadtwege 6 in Querfurt angesiedelt ist. Gerade in den letzten Monaten hätten seine Firma und das Partnerunternehmen von Florian Mader, der auch als „Beulendoktor“ bekannt ist, viele Kunden dazugewonnen, berichten sie. „Auch bedingt durch die Übernahme des Autohauses“, ergänzt der 32-jährige Mader.