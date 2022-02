Im Krankenhaus: Kind stürzt in Merseburg aus dem Fenster

Ein etwa zweijähriges Kind ist am Montag gegen 14.45 Uhr in der Merseburger Wilhelm-Liebknecht-Straße aus dem Fenster gestürzt.

Merseburg/MZ - Ein etwa zweijähriges Kind ist am Montag gegen 14.45 Uhr in der Merseburger Wilhelm-Liebknecht-Straße aus dem Fenster gestürzt und wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Halle geflogen. Wie es dem Kind geht und was die Ursache für den Sturz gewesen sein könnte, darüber konnte die Polizei am Abend noch nichts sagen.