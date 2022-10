Holzbuhnen sorgen im Saalekreis für Ostseeflair

Der Strand Frankleben ist in diesem Winter aufgrund der Arbeiten eine Großbaustelle.

Nach dem Vorbild der Buhnen am Ostseestrand wird jetzt das Geiseltalsee-Ufer bei Frankleben vor Erosion durch die Strömung geschützt.

Frankleben/MZ - Das Geiseltalsee-Ufer in Frankleben ist in diesem Winterhalbjahr für Spaziergänger tabu. Hier richtet der Bergbausanierer LMBV eine Baustelle ein. Zur langfristigen Ufersicherung werden Buhnen gebaut. So soll der fortschreitenden Bodenerosion durch die Strömung begegnet werden, die immer wieder für hohe Abbruchkanten sorgte.