Der Hofladen mit Selbstbedienung, der in Raßnitz bei Familie Kreipe rund um die Uhr geöffnet hat, expandiert: Eine Werkstatt auf dem Hof wurde dafür umgebaut. Demnächst wird die Neueröffnung gefeiert.

Betriebsleiterin Ute Rohlfing und Eberhard Kreipe, einer der Chefs des gleichnamigen Landwirtschaftsbetriebes aus Raßnitz, im neuen Hofladen.

Rassnitz/MZ. - Beim Landwirtschaftsbetrieb Kreipe in Raßnitz hat der Hofladen mit Selbstbedienung rund um die Uhr für Kunden geöffnet. Doch demnächst gibt es mal einen Tag, an dem er geschlossen sein wird. „Das ist der 27. September“, erklärt Eberhard Kreipe, einer der Firmenchefs. Die Schließung hat einen driftigen Grund: Es wird umgeräumt, denn am 28. September eröffnet gegenüber vom jetzigen Geschäft der neue, größere, moderne Hofladen.