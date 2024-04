Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - „Wir haben die Pläne in dem Haus in der Oberaltenburg gefunden, in dem auch mein Vater sein Büro hatte“, erzählt Wolf-Heinrich Hetzer. „Ich weiß nicht, wieviele Jahrzehnte Staub darauf lagen.“ Er schmunzelt. Tatsächlich hat der Merseburger damit vor knapp zwei Jahren einen echten Schatz gehoben, denn unter den 566 Bauzeichnungen, die sein Vater, der Architekt Paul Hetzer (1890-1965) hinterlassen hatte, waren auch einige von der Engelhardt-Brauerei in Bahnhofsnähe oder auch die Vision eines Wohnviertels unterhalb des Petriklosters. „Deshalb hatten wir natürlich Interesse, als Herr Hetzer im August 2022 bei uns anfragte, ob das etwas für uns wäre“, sagte Sylvia Kretzschmar vom Historischen Stadtarchiv Merseburg. Wolf-Heinrich-Hetzer hat die Unterlagen dem Archiv übergeben und jetzt offiziell die Schenkungsurkunde dafür unterzeichnet.