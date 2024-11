In Merseburg gibt es deutlich weniger Neugeborene. Das hat Folgen für die Kitas und den ewig jungen Streit zwischen Stadt und Kreis, ob es vor Ort zu wenige Plätze gibt. Das Jugendamt sieht eine mögliche Chance für Eltern und Kinder.

Herrscht Flaute in Merseburgs Krippen?

Merseburg/MZ. - Gibt es in Merseburg zu wenige Kitaplätze? Diese Streitfrage besteht seit langem zwischen der Stadt und dem Jugendamt des Saalekreises. Die Stadt zweifelt daran, dass es wirklich einen Mangel in den Kitas gibt, auch wenn die in den vergangenen Jahren teils Wartelisten führten. Das Problem: Es fehlen genaue Zahlen.