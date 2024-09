Abendstimmung auf der Laga: Kleinkunstfestival, Motorradgottesdienst und Federweißerfest stehen in den letzten Wochen unter anderem noch an.

Bad Dürrenberg/MZ. - Die Schlussphase der Landesgartenschau hat begonnen: Am Freitag wurde die letzte Schau in der großen Blumenhalle eröffnet, bis Ende der Gartenschau am 13. Oktober gibt es dort laut einer Laga-Mitteilung „Früchte, Sonnenblumen und Kränze in herbstlich-wunderschönen Arrangements“.