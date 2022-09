„Herber Rückschlag“ für Sprachförderung an Kitas

Sprachförderung in Kitas im Saalekreis droht abzureißen. Das Bundesprogramm soll für viele überraschend eingestellt werden. Was das für die Einrichtungen bedeutet

Merseburg/MZ - Gerade ist die kleine Bibliothek in der Kita „Buratino“ in Merseburg fertig geworden. Immer wieder musste das Projekt geschoben werden, nicht zuletzt verzögerte Corona die Umsetzung. Doch in den kommenden Tagen will Josephine Miesch das Projekt endlich abschließen. Miesch ist als Sprachfachkraft in der Kita angestellt. Die Stelle wird über ein Bundesprogramm gefördert, das seit 2016 läuft. Nun hat das Bundesfamilienministerium überraschend das Aus des Programms Ende dieses Jahres angekündigt. Für die Betroffenen, die Träger und auch das Landessozialministerium in Sachsen-Anhalt ist diese Entscheidung unverständlich.