Helfer aus Überzeugung: Florian Sachse kümmert sich um DRK-Katastrophenschutz in drei Landkreisen

Döllnitz/MZ. - Florian Sachse fährt in Kolonne vor. Gleich zehn Fahrzeuge in Rot und Weiß halten auf dem A38-Parkplatz „Querfurter Platte“. Es ist die Zwischenstation einer Übungsfahrt. Hin und wieder müsse man das Fahren im Verbund üben, erklärt der 42-Jährige. Er ist Kreisbereichsleiter beim DRK-Kreisverband Halle-Saalkreis-Mansfelder Land und seit wenigen Tagen auch Träger des Silbernen Brandschutz- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichens am Bande. Verliehen hat es ihm Marcus Heller, Kreisbrandmeister des Saalekreises. Der würdigte das „außergewöhnliche Wirken“ des Döllnitzers. Diesr unterstütze das DRK mit voller Leidenschaft.