Haus in Merseburg nach Kellerbrand unbewohnbar

Merseburg/MZ - Zu einem Kellerbrand rückte die Feuerwehr in Merseburg am Freitag gegen 14.15 Uhr zu einem Wohnhaus in der Bertold-Brechts-Straße aus. Laut einer Polizeisprecherin wurde dabei eine Person leicht verletzt. In der Straße sei zur Sicherheit Strom und Gas abgestellt worden. Das Haus sei derzeit nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine genaueren Angaben machen.