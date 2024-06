Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Dürrenberg/MZ. - Es wurde fleißig geschnitten, gezupft und gesteckt bei dem Azubi-Wettbewerb der Floristen auf der Bühne der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg. Am Montag traten hier Floristik-Auszubildende im zweiten Lehrjahr der Berufsschule Halle an. Unter dem Thema „Blütenzauber entlang der Saale“ sollten die Teilnehmer in verschiedenen Disziplinen ihr Können zur Schau stellen. Am meisten überzeugte dabei Franziska Zschernitz vom Blumenhaus Zeising aus Halle und sicherte sich somit den ersten Platz.