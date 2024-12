Halle - Querfurt: Was Pendler zur neuen S-Bahnstrecke der DB Regio Südost sagen

Pünktlich wieder in Halle angekommen - auch das Rad mitnehmen war auf dieser Rückfahrt von Qerfurt aus kein Problem.

Halle/Querfurt/MZ. - Das war nicht so geplant. Sven und Bettina Meyer wollten die neue, durchgängige S-Bahn-Linie 11 zwischen Halle und Querfurt um 8.49 Uhr ab dem Hauptbahnhof in Halle nehmen. Aber zwischen Halle und Merseburg wurde dieser Zug gestrichen. Ein Lokführer fiel aus Krankheitsgründen aus, Ersatz war so schnell nicht aufzutreiben.