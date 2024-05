Merseburg/MZ. - Er habe Bauchgrummeln, bekannte Landrat Hartmut Handschak (parteilos) am Dienstagnachmittag. Es handelte sich aber nur um metaphorisches Leiden, das eng mit der anstehenden Unterschrift unter den Vertrag mit der Halleschen Verkehrs AG zusammenhing.

Denn die sicherte dem Saalekreis zwar für die kommenden 15 Jahre eine eigene Straßenbahnlinie betrieben von der Havag, bedeutete aber zugleich deutliche Mehrkosten. „Die Straßenbahn ist uns lieb und teuer“, betonte Handschak das „und“.

Linie 5 von Halle nach Bad Dürrenberg ist einer der längsten Überlandbahnen der Welt

Noch bis Jahresende verkehrt die Linie 5, mit 31 Kilometern einer der längsten Überlandbahnen der Welt, zwischen Halle und Bad Dürrenberg basierend auf einer Finanzierungsvereinbarung zwischen Kreis, Stadt Halle und Land, die ihren Ursprung im Jahr 2003 hatte. Die von Halle eingeholte Liniengenehmigung datiert sogar aus den 1990ern. Beides ist nach Auffassung der Juristen so nicht mehr haltbar. Weshalb die Linie ab 2025 auf dem Papier geteilt wird.

Den Auftrag für den Betrieb auf halleschem Territorium hatte die Havag bereits länger in der Tasche. Der Saalekreis schrieb seinen Streckenpart jedoch aus. Wenig überraschend blieb die Havag, als einziges Unternehmen mit Gleisanschluss, einziger Bieter.

Angebot bleibt unverändert

Nach mehreren Verhandlungsrunden, zu denen es, wie der deutlich euphorischer aufgelegte Havag-Chef Vinzenz Schwarz anmerkte, guten Kuchen gab, lag am Dienstag an der Haltestelle "An der Hölle" der fertige Vertrag vor. Er beinhaltet, dass die Havag statt zuletzt 2,3 Millionen Euro ab 2025 2,9 Millionen Zuschuss vom Kreis erhält.

Der Betrag soll bis 2039 dynamisch aufwachsen. „Die Havag muss dafür jeweils ihre Kostenkalkulation vorlegen“, erklärte Handschak, der die Unterschrift als politisches Bekenntnis von Kreis und Kreistag – der hatte einstimmig zugestimmt – für die Bahnnutzer verstanden wissen wollte. „Es ist etwas, was die Bürger wollen.“