Ein Jugendlicher hat sich im Elektronikmarkt in Günthersdorf kostenlos bedient. Als er erwischt wird, leistet er Widerstand. Welche Konsequenzen das jetzt für ihn hat.

Günthersdorf/MZ. - Am Freitag gegen 17 Uhr kam es in einem Elektronikmarkt in Günthersdorf zum Ladendiebstahl. Ein 15-jähriger Tatverdächtiger entnahm mehrere Artikel, verließ den Kassenbereich ohne Bezahlung und leistete beim anschließenden Festhalten durch Mitarbeiter Widerstand.

Der Jugendliche konnte dennoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Das Diebesgut im Wert von über 1.000 Euro wurde an das Geschäft zurückgegeben. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Am Samstag wurde die Stellung eines Haftantrags entschieden. Der 15-Jährige wurde in die Jugendanstalt nach Raßnitz gebracht. Das teilte die Polizeiinspektion Halle mit.