Grünes Kerosin: DLR investiert in Leuna Hunderte Millionen Euro in Pilotanlage

Leuna/MZ. - „Dorthin kommen die Wasserstoffspeicher hin, dort hinten entsteht die Aufbereitung.“ Manfred Aigner zeigt auf verschiedenen Stellen der kargen Schotterfläche im Westen des Chemiestandorts Leuna direkt neben der B 91. Bisher geben nur einige Flatterbänder dem Areal Struktur, das dem Luftverkehr in eine grüne Zukunft verhelfen soll. Hier will das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ab Anfang 2024 seine Technologieplattform (TPL) aufbauen, mit der nachhaltige Treibstoffe vor allem für Flugzeuge, in der Fachsprache Sustainable Aviation Fuels, kurz SAF, genannt, von der Forschung in die Praxis gebracht werden sollen.