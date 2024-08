Querfurt/MZ. - Als Steffi Lemke am Montagnachmittag am Querfurter Weinberg in ihren passend zur Parteifarbe grün lackierten Dienstwagen stieg, hatte die Bundesumweltministerin nicht nur, wie sie selbst bekundete, viele positive Eindrücke gewonnen, sondern auch einen Arbeitsauftrag im Gepäck. Sie solle möglichst schnell klären, warum die versprochene Förderung für das Großprojekt des Naturparks Saale-Unstrut-Triasland in ihrem Hause festhängt. Seit November warte man auf die Genehmigung aus dem Bundesumweltministerium, schilderte Naturpark-Geschäftsführer Matthias Henniger: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“

