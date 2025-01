Grundsteuerreform in Sachsen-Anhalt

Rassnitz/MZ. - Heidemarie und Uwe Lehmann aus Raßnitz möchten, wie sie der MZ schreiben, „ein neues Kapitel in Sachen Grundsteuer hinzufügen und damit den Finger in die Wunde legen“.

Sie haben vor fast zwei Jahren Einspruch gegen ihren neuen Bescheid zum Grundsteuerwert und zum Grundsteuermessbetrag eingelegt. Was die beiden aufregt, ist zum einen die Höhe dieser neuen Werte für ihr Grundstück mit Wohnhäuschen darauf. Zahlten sie dafür bisher pro Jahr 93,28 Euro, würden nun 226,52 Euro Grundsteuer fällig – eine Steigerung um 142 Prozent, wenn denn die Kommune bei ihren bisher festgesetzten Hebesätzen bliebe.

Mehr als die Erhöhung bringt die Lehmanns in Rage, dass sie erst zwei Jahre später vom Finanzamt Merseburg die Bestätigung erhalten haben, dass ihr Einspruch eingegangen ist und dass eine Bearbeitung bisher nicht möglich gewesen sei.

Lesen Sie auch: Fehlende Hebesätze sind schuld - Bei fehlendem Grundsteuerbescheid: Zahlung aussetzen

Am meisten ärgert die Lehmanns aber, dass ihnen der neue Messwert für ihr Wohngrundstück ohne jegliche Erklärung dafür, wie dieser zustande gekommen ist, vor die Nase gesetzt wurde. „Wir sind keine Untertanen. Wir sind mündige Bürger“, stellt Uwe Lehmann im Gespräch mit der MZ klar. „Man möchte uns erklären, woraus sich diese neuen Werte ergeben.“

Beide seien Akademiker, beide haben in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet. „Wenn es uns schon schwerfällt, das nachzuvollziehen“, lässt Uwe Lehmann diesen Halbsatz unvollendet stehen. Er verweist auf einen Grundsatz staatlichen Handelns, der besage, dass man einen „Veränderungsakt“ auch erklären müsse.

Grundsteuerreform in Sachsen-Anhalt: Fast immer Wertzuwachs bei Wohngrundstücken

Die Lehmanns wissen, dass für die Finanzämter bei der Neubewertung der Grundstücke, vor allem solcher, die privat bewohnt werden, fast grundsätzlich immer ein erheblicher Wertzuwachs angenommen wird. Schon weil die letzten Wertfestsetzungen meist sehr viele Jahre zurückliegen.

Die Lehmanns meinen: „Auf unser Wohngrundstück trifft das nicht zu.“ Denn als ihr Haus schon stand, sei beim Schkeuditzer Flughafen eine dritte Landebahn hinzugekommen. Das bedeutete noch mehr Fluglärm. Der habe den Wert des Grundstücks sinken lassen.

Auch interessant: Nach viel Kritik bei der Reform Grundsteuer: So ist der Stand bei den Hebesätzen in Sachsen-Anhalts Kommunen

„Im Zuständigkeitsbereich des Finanzamtes Merseburg existieren 52.300 ,wirtschaftliche Einheiten’“, antwortet dessen Vorsteherin Ute Lekaus auf MZ-Anfrage. „Entsprechend viele Erklärungen waren beziehungsweise sind zu bearbeiten.“ Die Bearbeitung der Einsprüche verzögere sich dadurch.

Der neue Grundsteuerwert ergebe sich aus dem sogenannten „kapitalisierten Reinertrag“ und dem „abgezinsten Bodenwert“. Vereinfacht ausgedrückt sei der Grundsteuerwert nicht der Preis, den man bei einer Veräußerung der Immobilie erzielen würde, sondern ein typisierter Betrag, den man bei einer angenommenen Restnutzungsdauer aus (fiktiven) Mieteinnahmen erzielen würde, zuzüglich eines errechneten Bodenwerts für das Grundstück beziehungsweise die Wohnfläche.

Bei Wohngebäuden werde der jährliche Rohertrag in der Regel auf der Grundlage von aus dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes abgeleiteten, durchschnittlichen Nettokaltmieten je Quadratmeter Wohnfläche ermittelt. „Besonderheiten“ wie Lärm, Baumängel etc. würden nicht einfließen.

Die Grundsteuer berechne sich dann, so Lekaus, in drei Schritten: Wert des Grundbesitzes mal Steuermesszahl mal Hebesatz. Letztlich würden also die Gemeinden mit ihrem Hebesatz die absolute Höhe der zu entrichtenden Grundsteuer bestimmen.

Grundsteuerreform in Sachsen-Anhalt: Unveränderte Hebesätze in der Gemeinde Schkopau

Schkopaus Bürgermeister Torsten Ringling hatte angekündigt, dass die Gemeinde mit unveränderten Hebesätzen in das Jahr 2025 gehe. Es lasse sich konstatieren, schreibt Ringling im S.-E.-E.-L.-A.-Kurier, dass die Reform des Grundsteuergesetzes zahlreiche offene Fragen produziere. „Damit wurde den Kommunen erneut der vielzitierte ,Schwarze Peter’ zugeschoben. Mögliche Widersprüche und Klageverfahren könnten auf die Gemeinden zukommen.“

Die Lehmanns halten ihren Einspruch aufrecht, weil der angegebene Rohertrag, der kapitalisierte Reinertrag und die Ermittlung des abgezinsten Bodenwertes nicht nachvollziehbar seien. Außerdem machen sie erhebliche verfassungsrechtliche Zweifel gegen den Gesamtkontext geltend. Sie bereiten zudem eine Beschwerde beim Ministerium für Infrastruktur und Digitales vor.

Dem ist das Landesamt für Vermessung und Geoinformation und damit der Gutachterausschuss zugeordnet, „der sich vom grünen Tisch aus irgendwelche Bodenrichtwerte aus der Nase zieht.“