Bildung und Zuwanderung im Saalekreis Grundschule in Merseburg: Wie funktioniert Unterricht, wenn die Mehrheit der Schüler zugewandert ist?

In der Grundschule „Am Geiseltaltor“ in Merseburg haben zwei von drei Kinder einen Migrantionshintergrund. Einige können kaum Deutsch. Doch Sprachlehrer fehlen. Das Kollegium ist unterbesetzt. Die Leiterin erklärt, wie die Arbeit vor Ort funktioniert und was ihr helfen würde.