Die Firma Elektro-Würkner überbringt der Grundschule „Am Weinberg“ Farnstädt eine Spende in Höhe von 6.500 Euro. Welche Beziehung die Firmenchefin zu der Schule hat und wie dieses Geld zusammengekommen ist.

Geschäftsführerin Marion Würkner (auf der Treppe) kam mit einem symbolischen Scheck in die Farnstädter Grundschule, den sie an Schulleiterin Dorothea Siegert (links daneben) sowie an Schüler und Lehrer überreichte.

Farnstädt/MZ. - Immer freitags um 8.20 Uhr versammeln sich alle Schüler und Lehrer der Grundschule „Am Weinberg“ Farnstädt auf dem Flur um die Treppe. Dann wird beispielsweise den Geburtstagskindern der Woche gratuliert und ein Lied für sie gesungen. Vergangene Woche gab es zwar kein Geburtstagskind, „aber eine andere schöne Sache“, wie Schulleiterin Dorothea Siegert sagte.