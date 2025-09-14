Eine stolze Summe Grundschule Farnstädt erhält großzügige Spende
Die Firma Elektro-Würkner überbringt der Grundschule „Am Weinberg“ Farnstädt eine Spende in Höhe von 6.500 Euro. Welche Beziehung die Firmenchefin zu der Schule hat und wie dieses Geld zusammengekommen ist.
14.09.2025, 15:00
Farnstädt/MZ. - Immer freitags um 8.20 Uhr versammeln sich alle Schüler und Lehrer der Grundschule „Am Weinberg“ Farnstädt auf dem Flur um die Treppe. Dann wird beispielsweise den Geburtstagskindern der Woche gratuliert und ein Lied für sie gesungen. Vergangene Woche gab es zwar kein Geburtstagskind, „aber eine andere schöne Sache“, wie Schulleiterin Dorothea Siegert sagte.