Nein, es ist noch kein Sommerloch: Der Saalekreis lässt am Montagabend mit einer Aktion nach einer Raubkatze am Geiseltalsee fahnden. Ein Video stuften Experten als authentisch ein.

Raubtier-Alarm im Saalekreis in Sachsen-Anhalt: Bei der gesuchten Großkatze könnte es sich um einen Puma handeln. Polizei und Veterinäramt beraten sich an der Marina Braunsbedra.

Braunsbedra/MZ. - „Es ist kein Fake“, betont Sabine Faulstich, Ordnungsdezernentin des Saalekreises in Sachsen-Anhalt. Der setzte am Montagabend über die Notfall-App Nina eine ungewöhnliche Warnmeldung ab: Eine Raubkatze sei am Geiseltalsee gesichtet worden. Am See und in den angrenzenden Kommunen sei Vorsicht geboten.