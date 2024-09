Leuna/MZ. - „Es ist gerade eine Start-up-Situation“, schildert Toni Grell. „Klar hat jeder seinen Bereich, aber man muss auch viel in anderen Gebieten machen. Es ist eine coole Chance, dass man von Anfang an etwas aufbauen kann.“ Und es soll groß werden, das Center for the Transformation of Chemistry. Das milliardenschwere CTC, das der Bund aus Strukturwandelmitteln finanziert, soll helfen, die gesamte Chemie auf Nachhaltigkeit umzukrempeln. Weniger Emissionen, weniger fossile Rohstoffe. Künftig sollen sich 1.000 Mitarbeiter in Delitzsch und in Merseburg darum kümmern. Großforschungszentrum lautet das Schlagwort.

