Ein Graureiher: Bei Obhausen ist ein solches Tier mit einem Auto kollidiert und starb noch an der Unfallstelle.

Obhausen/MZ - Auf der Kreisstraße zwischen Obhausen und Dornstedt ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Graureiher gekommen. Der Vogel flog über die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem Fahrzeug. Es entstand dabei Sachschaden, der Graureiher starb noch an dem Unfallort, so das Polizeirevier Merseburg.