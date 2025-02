Der Winter ist mit Schnee und Minusgraden zurück im Saalekreis. Auf den Straßen sorgt das für glatte Verhältnisse. Vereinzelt kam es in der Nacht und am Freitagmorgen zu Unfällen. Ein Busunternehmen hat seinen Verkehr vorerst eingestellt. Andere Busse fahren jedoch.

Der Busverkehr in Teilen des Saalekreises ruht.

Merseburg/MZ - Der Winter ist zurück im Saalekreis. Seit dem Donnerstagnachmittag sorgen Schneefall und Glätte für schwierige Straßenbedingungen. Als Konsequenz hat das Busunternehmen OBS am Freitagmorgen mitgeteilt, dass es den Busverkehr bis auf Weiteres einstellt. Betroffen ist davon vor allem der nördliche Saalekreis (Alt: Saalkreis).

Die Buslinien im südlichen Saalekreis werden dagegen vom kreiseigenen Unternehmen PNVG bedient. Dessen Geschäftsführer Enrico Kretzschmar erklärte am Morgen: „Unsere Busse sind heute alle rausgefahren.“ Da die Straßenverhältnisse allerdings schwierig seien, könne es auf den Linien zu Verspätungen kommen.

Vereinzelt kommt es auf den glatten Straßen im Saalekreis auch zu Unfällen. Bei Tollwitz rutschte am Morgen etwa ein Auto von der Landstraße auf ein angrenzendes Feld. Wie die Leitstelle in Merseburg berichtete, blieben in ihren Zuständigkeitsbereich Unfälle mit Personenschäden bisher aber glücklicherweise aus.