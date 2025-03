Giftalarm in historischer Kirche: 175 Jahre alte Orgel in Kötzschau komplett erneuert

Kötzschau/MZ. - Die Orgel der Kirche Kötzschau gehöre „zu den wertvollen Orgeln dieser Zeit“, so lautet die Einschätzung der Orgelbaufirma Rösel aus Saalfeld. Der Meisterbetrieb hat das Musikinstrument im letzten Jahr im Auftrag der Kirche in vielen Stunden mühevoller Handarbeit restauriert. Nun ist die Restaurierung so gut wie abgeschlossen. Die Instandsetzung war nötig geworden, weil die Orgel stark verschmutzt, die Balganlage nicht mehr funktionstüchtig und die Klaviaturen sowie die Traktur abgenutzt waren. Die Orgel konnte nicht mehr richtig gestimmt werden, der Klang sei aber noch gut gewesen, sagt Pfarrer Andreas Tschurn. Er ist für den Pfarrbereich Leuna-Wallendorf der Evangelischen Kirche zuständig, also für neun Kirchen.