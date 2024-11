Merseburg/MZ. - Sie ist schon wider in Gefahr, die Grundschule Geusa. Grund sind die allgemein rückläufigen Schülerzahlen. Die Situation für die kleine Dorfschule wird dadurch verschärft, dass Kinder aus Beuna aktuell zwingend in die Grundschule Am Geiseltaltor in Merseburg-Süd eingeschult werden müssen. Das besagt die 2023 geänderte Grundschulbezirkssatzung der Stadt Merseburg, die nun wahrscheinlich geändert wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.