Das Festival „SNT“ findet am 30. und 31. August im Strandbad Stöbnitz am Geiseltalseeufer statt. Auf drei Bühnen werden rund 40 internationale Künstler erwartet. Wo es überall Karten im Vorverkauf gibt.

Mücheln/MZ. - Die Musiker von „Gestört aber geil“ und „Harris & Ford“ aus Österreich sind nur zwei von über 40 Künstlern und Gruppen, die bei der Neuauflage des „SNT“-Festivals am Freitag, 30. August, und Sonnabend, 31. August, im Strandbad in Mücheln-Stöbnitz auf den insgesamt drei aufgebauten Bühnen stehen werden. Los geht es an beiden Tagen jeweils 20 Uhr. Das Festival für elektronische Musik ist nach sechs Jahren Pause damit zurück am Geiseltalsee. Der Kartenvorverkauf läuft auf Hochtouren.

„Mit ,Gestört aber geil’ konnten wir das deutsche DJ-Duo gewinnen, das auf allen großen Festivals deutschlandweit nicht fehlen darf“, freut sich Mitveranstalter Stefan Schicht aus Mücheln. Tatsächlich waren die beiden auch schon mal in Mücheln, als das Festival noch „Sommernachtsträume“ hieß und das Duo nocht nicht so bekannt war.

Auch „Harris & Ford“ ist ein großer Name in der Szene, fügt Stefan Schicht hinzu. Die beiden DJs, Musikproduzenten und Songwriter Kevin Kridlo und Patrick Pöhl haben international bis nach Italien Auftritte und auch schon mit der deutschen Dance- und EDM-Band „Scooter“ zusammengearbeitet, weiß er.

Überhaupt ist „SNT“ genauso international aufgestellt. Denn aus den Niederlanden kommt zum Beispiel der DJ und Produzent „WeDamnz“. Tickets gibt es nicht nur online bei Eventim, sondern auch bei „Subway“ in der König-Heinrich-Straße in Merseburg, an der Strandbar „Bellini“ im Hafen Braunsbedra sowie im „Pizza Haus“ in der Nebraer Straße in Querfurt. Es gibt für die Übernachtung im Zelt auf dem benachbarten Campingplatz auch noch begrenzt Plätze, war von den Veranstaltern zu erfahren.