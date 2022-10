Gestohlener Generator per GPS in Schkopau wiedergefunden

Schkopau/MZ - In einer Garage im Schkopauer Ortsteil Lochau hat die Polizei mehrere hochwertige Baumaschinen entdeckt, die zuvor als gestohlen gemeldet worden waren. Das teilte die Polizeiinspektion Halle (PI) am Mittwochabend mit. Wie es hieß, hat eine Firma, der in den vergangenen Tagen ein Generator gestohlen worden war und die das Gerät per Satellitensystem GPS in der Garage geortet hatte, die Beamten am Dienstag auf die Spur des Objekts gebracht. Nachdem die Beamten den Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatten, entdeckten sie laut PI in der Garage sowohl den verschwundenen Generator als auch weitere hochwertige Baumaschinen, die ebenfalls Straftaten zugeordnet werden konnten. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.