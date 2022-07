Gestiegene Baupreise sind derzeit kaum zu kalkulieren: So reagiert nun der Saalekreis

Merseburg/MZ - Der Punkt sorgte im Kreistag nicht einmal mehr für Diskussionen. Der Kreis stellt für den Neubau der Mittelburg in Wettin weitere 750.000 Euro zur Verfügung. Insgesamt kostet die 2017 gestartete Sanierung des Burggymnasiums jetzt 16,9 Millionen Euro, 4,6 Millionen mehr, als einst veranschlagt. Nun ist die Burg Wettin in gewisser Weise ein Sonderfall, die lange Bauzeit, die Unwägbarkeiten in Bezug auf die historischen Gemäuer haben zur Verteuerung mit beigetragen – und doch ist die Sanierung prominentes Beispiel für eine Sorge, die derzeit viele Kommunen und Kreise umtreibt. Die stark gestiegenen Baukosten stellen die öffentliche Hand als Bauherr vor enorme Probleme.

