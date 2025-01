Ein Mann aus Bad Lauchtsädt wurde am Amtsgericht Merseburg für den Besitz von kinderpornografischen Dateien zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Merseburg/MZ. - Ein 39 Jahre alter Mann aus Bad Lauchstädt musste sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht Merseburg verantworten, nachdem am 25. November 2022 Hunderte kinder- und jugendpornografische Dateien auf seinem Handy gefunden worden waren. Die Staatsanwaltschaft klagte M. daher wegen des Besitzes kinderpornografischer Inhalte an.