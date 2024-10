Gerichtsvollzieherin im Einsatz Gefangen in der Schuldenfalle: Wenn der Gerichtsvollzieher an der Haustür klopft

Astrid Jaekel ist Gerichtsvollzieherin des Amtsgerichts Merseburg. Sie hat täglich Umgang mit Menschen, die am finanziellen Abgrund stehen. Was sie in ihrem Arbeitsalltag erlebt.