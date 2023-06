Stadträte in Bad Dürrenberg schwanken zwischen einem alternativlosen Nein und einem Kompromiss für den Bau eines Windparks nahe der A9. Investor muss Änderungen selbst noch prüfen.

Geplanter Windpark in Bad Dürrenberg soll Anwohner nicht mit Lärm und Schatten belästigen

Windräder gehören mittlerweile zum Landschaftsbild. In Bad Dürrenberg sollen zwölf Anlagen mit einer Nabenhöhe von 169 Metern entstehen.

Bad Dürrenberg/MZ - Auf dem Weg zu einem möglichen Windpark in Bad Dürrenberg haben die Stadträte um das Für und Wider des Projektes diskutiert. Während die einen kompromisslos dagegen sind, suchen andere Möglichkeiten, um im Falle des Baus, die Betroffenheit der Anwohner zu reduzieren.

Zwölf Windanlagen mit einer Nabenhöhe von 169 Metern würde das Unternehmen Eurowind Energy auf einer Fläche zwischen den Bad Dürrenberger Ortsteilen Goddula-Vesta, Oebles-Schlechtewitz und der Ortschaft Tollwitz bauen wollen. Dafür hat die Firma bereits angefangen, sich an Ort und Stelle die Flächen zu sichern.

Antrag wird erarbeitet

Aktuell fehlt ihnen jedoch noch die planungsrechtliche Freigabe. Das heißt, weil die auserkorene Fläche kein Windvorranggebiet ist, können keine Anlagen dort gebaut werden. Einen entsprechenden „Zielabweichungsantrag“ wolle man jedoch stellen und der sei schon in Vorbereitung, so Projektleiter Maximilian Gipp.

Wenngleich die Vertreter von Eurowind Energy selbst nicht davon ausgehen, dass wirklich das Maximum von zwölf Anlagen gebaut wird, sollen es doch so viele wie möglich sein. Für die Stadträte in Bad Dürrenberg steht nun die Frage im Raum, ob sie sich dieses Projekt ganz grundsätzlich vorstellen könnten.

Keine Chance für ein Ja zum Park von einigen Räten

Für Michael Hell wird am Ende ein kompromissloses Nein stehen, wie er im Hauptausschuss während seines Redebeitrags, bei dem er erstmals die AfD-Karte zog, deutlich machte. Er sprach von einem Projekt „mit grünem Anstrich“, in dem es nur darum gehe, Geld zu machen.

Ihm seien die Risiken zu wenig reflektiert, die Einnahmen des Investors und der Grundstückseigentümer nicht benannt worden und er fürchte, dass das Geld, welches die Stadt jährlich als Ausgleich erhalte, im Haushalt „vermatscht“ werde.

Weniger populistisch, aber ebenso kritisch stand Sabine Krems-Jany dem Park gegenüber. Die Linken-Politikerin findet, dass Alternativen zu Windanlagen diskutiert werden sollten. Da es sich um landwirtschaftliche Flächen handelt, könnte man beispielsweise über Agri-Photovoltaik sprechen.

Sichtlich enttäuscht war Peter Mann (HUK), der nicht verstehen konnte, dass schon so viele Eigentümer ihre Flächen für das Projekt zur Verfügung stellen. Er fürchte, man müsse sich nun an diesen „neuen Wald“ gewöhnen, könne dem Bau aber nicht zustimmen.

Kompromiss für weniger Belästigung

Auf der anderen Seite stand Matthias Fritsch (CDU), der mit einem Kompromiss in der Tasche zur Sitzung kam. Er hatte im Vorfeld die Stadt Leisnig in Sachsen besucht, die von Eurowind Energy als Referenz genannt wurde. Überraschend positiv haben sich die Gesprächspartner in Leisnig über die Anlagen geäußert.

Dort habe man zudem entschieden, so Fritsch, die gesetzliche Regelung von 1.000 Metern zur Bebauung per Beschluss auf 700 Meter zu reduzieren. Man habe sich dort auch für weitere Windparks ausgesprochen.

Da er als Stadtrat die Nöte der Bürger und die funktionierende Stadt im Blick haben müsse, legte Fritsch einen alternativen Beschluss vor, der besagt: Das Projekt soll befürwortet werden, wenn Anzahl und Standorte der Anlagen so gewählt werden, dass ein Schattenwurf auf Siedlungsgebiet ausgeschlossen ist und der Schallpegel 40 Dezibel zu keinem Zeitpunkt überschritten wird.

Änderung geht durch den Hauptausschuss

Immerhin fünf der acht Räte einschließlich Bürgermeister konnten diesen Beschluss befürworten. Darunter war auch Marcus Diessner (FDP), der sich wünscht, dass die Ortschaften spürbar profitieren, wenn sie direkt betroffen seien. Für die drei Kritiker plus Jürgen Ruscher (CDU) blieb es beim Nein.

Für Eurowind Energy würde dieser Beschluss – sofern er durch den Stadtrat geht – bedeuten, dass sie noch einmal rechnen müssen. „Wir werden das so aufnehmen und entsprechend prüfen, ob das Projekt für uns dann noch wirtschaftlich ist“, sagte Projektleiter Maximillian Gipp auf Nachfrage.

Am Montag, 26. Juni, findet eine Bürgerinformationsveranstaltung von Eurowind Energy, Fernwärme Bad Dürrenberg und Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg im Grünen Hof in Goddula statt. Zwischen 16 und 20 Uhr können zum Projekt Fragen gestellt werden.