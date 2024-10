Der geplante Umbau des Gutshofs in Schafstädt im Saalekreis stockt. Nun könnte eine Genossenschaft das Wohnprojekt mit 33 Wohnungen übernehmen und den Stillstand beenden.

Genossenschaft als Lösung für Gutshof in Schafstädt?

So könnte der Weidlich-Hof in Schafstädt nach dem Umbau aussehen: Geplant sind 33 Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten.

Schafstädt/MZ - Der Weidlich-Hof in Schafstädt beschäftigt Johannes Dernbach schon seit langem. Der Bauunternehmer aus Hessen hatte den Gutshof in der Eislebener Straße, vis-à-vis zur evangelischen Kirche, einst von der Treuhand gekauft. 2019 ging er dann mit seinen Plänen an die Öffentlichkeit, das Areal zu einem Wohnpark umzubauen. 33 Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten mit insgesamt 2.000 Quadratmetern könnten dort entstehen. Den Baustart hatte er damals für 2020 angepeilt.